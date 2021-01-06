ضبط شخصين بتهمة قتل مزارع ونجله بأسيوط

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، عن ضبط شخصين متورطين في قتل مزارع ونجله بقرية عرب الجهمة بمركز ومدينة القوصية.

وتلقى مركز شرطة القوصية بلاغًا بإطلاق أعيرة نارية بالطريق الزراعي الفرعي بقرية عرب الجهمة بدائرة المركز، ما أدى لمقتل مزارع ونجله، مقيمان بذات القرية، إثر إصابتهما بأعيرة نارية متفرقة.

وقال نجل آخر للمزارع، إنه حال استقلاله دراجة نارية (تروسيكل بدون لوحات معدنية - قيادة والده المزارع) رفقة المجني عليهما، فوجئ بقيام 4 أشخاص (مزارعَين، حاصل على دبلوم، وطالب- مقيمين بذات القرية)، يستقلون سيارة نقل بدون لوحات معدنية بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، فأودوا بحياة والده وشقيقه، مرجعًا ذلك لخلافات سابقة بينهم على أولوية المرور.

كما أفاد بقيام المتهمين عقب الواقعة بإشعال النيران بالسيارة التى كانوا يستقلونها على بُعد حوالي 2 كيلو متر من مكان الواقعة، في محاولة منهم لإبعاد الشبهة عنهم، وإخمادها دون إصابات.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط، إلى صحة الاتهام وقيام المتهمين المذكورين بارتكاب الواقعة لخلافات سابقة بينهم على أولوية المرور.

وعقب تقنين الإجراءات، تم توجيه حملة مُكبرة أسفرت عن ضبط اثنين من المتهمين، وبحوزتهما بندقيتين آليتين و50 طلقة لذات العيار، بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط عامل، ومزارع، وبحوزتهما بندقيتين آليتين و32 طلقة لذات العيار، مؤازرين لعائلة المتهمين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.