«إيهاب» قتل صديق العمر بعدما تحرش بأخته: «كنا أصحاب.. بس خان العشرة»

«محمد وإيهاب» جمعتهما الصداقة لسنوات وتوطدت علاقتهما بحكم الجيرة فهما يسكنان في شارع واحد بمنطقة الهرم، لكن شيء ما أفسد تلك الصداقة وحولها إلى عداوة، «محمد» تحرش بشقيقة صاحبه أثناء سيرها في الشارع، وعندما عادت إلى المنزل اشتكت إلى أخيها، فتوجه إلى صديق العمر لمعاتبه وتطور النقاش بينهما إلى مشاجرة أمسك «إيهاب»- شقيق الفتاة- قطعة حديد وطعن صديقه في صدره وانتهى كل شيء في الحال.

تجمع عدد من أصدقاء الطرفين وحاولوا إنقاذ الشاب المصاب لكنهم تأكدوا من وفاته وهما في الطريق إلى مستشفى الهرم، وجرى إيداع جثة الشاب في ثلاجة المستشفى وأخطرت الشرطة بالواقعة.

انتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة وتبين وجود آثار دماء المجني عليه في الأرض، بينما كان القاتل يجلس بالقرب من محيط الحادث وألقت الشرطة القبض عليه وتم اقتياده إلى قسم شرطة الهرم.

«كنا أصحاب بس هو خان العشرة وتحرش بأختي في الشارع قدام الناس، وكنت بعاتبه عشان يعتذر قدام الناس والموضع يخلص بس هو رفض الاعتذار»، بهذه الكلمات اعترف المتهم تفاصيل جريمته، مؤكدا أنه لم يخطط للجريمة ولم تكن لديه النية لقتل صديقه، ولكنه استمر في المكابرة وعدم الاعتذار عن فعلته المشينة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة بتهمة القتل العمد، وناظرت جثمان المجني عليه وتبين وجود طعنة في القلب من قطعة حديدية.

وتحفظت النيابة على أداة الجريمة، وأكدت تحريات أن الجريمة حدثت بسبب تحرش المجني عليه بشقيقه المتهم.