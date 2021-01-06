السيسي يناقش جهود مكافحة الإرهاب مع رئيس المخابرات العامة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، لاستعراض التطورات الحالية على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى مناقشة التطورات الخاصة بملفات الأمن القومي المصري، خصوصا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض التطورات الحالية على المستويين الإقليمي والدولي وجهود الدولة في هذا الإطار، حيث عرض رئيس المخابرات العامة في هذا السياق نتائج ما تم من تحركات وزيارات أخيرة على الصعيد الخارجي.

كما شهد الاجتماع استعراض آخر التطورات الخاصة بملفات الأمن القومي المصري، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

ووجه الرئيس، في هذا السياق، بالاستمرار في بذل أقصى جهد وأعلى درجات التنسيق ما بين أجهزة الدولة المعنية لصون أمن وسلامة الوطن وترسيخ الاستقرار كعامل أساسي داعم لعملية البناء والتنمية والتقدم.