نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد

قدّم محمود شريف نقيب الأشراف، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2021.

وأعرب «شريف»، عن أمنياته في أن يكون العام الجديد، استكمالًا لمسيرة التنمية والعطاء التي بدأها الرئيس السيسي، وأن يكون عاما مليئا بالإنجازات في جميع المجالات واستكمال للمشروعات القومية التي بدأها من أجل نهضة ورفعة البلاد.

ودعا، المولى عز وجل أن يبارك جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يعيد عليه هذه المناسبة بمزيد من الصحة ودوام التوفيق، وأن ينعم الله علي مصر بالأمن والاستقرار والأمان، وأن يوفقه الله لناء دولة ديمقراطية حديثة، تنعم بالاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

كما دعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقادتها وأهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يوفقهم المولى عز وجل لما يحب ويرضى.

شيخ الأزهر يهنئ جميع متابعيه بالعام الميلادي الجديد

وكان قد هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، جميع متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، داخل مصر وخارجها بالعام الميلادي الجديد، معربا عن أمله في أن يسوده السلام والود والحب والاستقرار في كل دول العالم.

حيث نشر الطيب تدوينة باللغتين العربية والإنجليزية، عبر حسابه على موقع نشر التدوينات القصيرة «تويتر»، قال فيها: «عام جديد، أدعو الله أن يقر أعين الجميع فيه بما يسعدهم، وأن يكشف البلاء والوباء، وأن يرزق الجميع فيه الصحة والبركة والعافية والطمأنينة، وأن يجنب عالمنا الحروب والصراعات، وينشر الحب والود والسلام والاستقرار».

وكانت احتفلت دول العالم برأس السنة الميلادية الجديدة 2021، كما قاموا بتوديع عام 2020 وما به من تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي حصد أرواح أكثر من مليون 800 ألف شخص.