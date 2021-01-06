السكة الحديد تكرم عامل خدمات عثر على 10 آلاف جنيه وسلمها لصاحبها

كرمت هيئة السكك الحديد بالقاهرة عامل خدمات بمحطة نجع حمادي للسكك الحديدية، اليوم، إثر عثوره على مبلغ مالي وتسليمه لصاحبه في نوفمبر الماضي.

وقال أحمد عبدالوهاب، العامل الذي عثر على المبلغ، إنه أثناء عمله بمحطة سكك حديد نجع حمادي، عثر على حقيبة وسلمها إلى ناظر المحطة، الذي قام بدوره بالنداء على صاحبها عبر مكبرات الصوت الداخلية بالمحطة.

وأشار إلى أن أحد الأشخاص حضر لمكتب ناظر المحطة، وادعى أن الحقيبة تخصه، وبعد طلب مواصفاتها تأكد الناظر أنه ليس صاحب الحقيبة، فيما أدلى شخص آخر بأوصافها والمبلغ الموجود بداخلها وهو عبارة عن 10 آلاف جنيه، و3 تذاكر وشاحن، وبالفعل سلمه ناظر المحطة حقيبته، لافتًا إلى أنه رفضت مكافأة عرضها صاحب الحقيبة.

وكرم المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، محمود حمادة حسين، ناظر محطة نجع حمادي، وأحمد عبد الوهاب، عامل نظافة بشركة الخدمات المتكاملة ومقر عمله محطة نجع حمادي، لأمانتهما المشهودة.

وأعرب المهندس أشرف رسلان، عن سعادته بمثل هذه النماذج المشرفة، داعيًا الجميع للاقتداء بهما، ومثمنًا أمانتهما وحسن تصرفهما النابع من سمو أخلاقهما وكامل علمهما بمقتضيات الواجب الوظيفي، كما أصدر رئيس الهيئة، تعليماته بصرف مكافأة مالية للمكرمين.