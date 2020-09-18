بريد الوطن.. حِلّ مشكلتى مع هيئة السكة الحديد يا وزير النقل

استأجر جدى منذ الستينات قطعة أرض من هيئة السكة الحديد مساحتها 32 متراً، بمنطقة غمرة، وأقام عليها منزلاً، وكان يدفع حق انتفاع للهيئة ولمحافظة القاهرة، وكحفيده ورثت عنه قطعة الأرض بالمنزل الذى تحول إلى مسكن للأسرة كلها، وظللت أدفع الإيجار بصورة منتظمة إلى أن فوجئت بالهيئة تطلب منى دفع مبلغ 20 ألف جنيه فى عام 2016، دفعت، لكن المنزل صدر له قرار إزالة، وتم سحب قطعة الأرض منى وعرضها بنظام المزايدة، تقدّمت وتعاقدت بسعر 820 جنيهاً للمتر مدة ثلاثة أعوام، وأعدت بناء المنزل مرة أخرى، وفى شهر مارس الماضى صدر قرار بطردى وأسرتى من المنزل، أناشد وزير النقل التدخّل من أجل حل مشكلتى.

عمرو مكى- غمرة - القاهرة

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