ملحن أغنية «الحفلة» لـ حلمي بكر: المهرجانات وصلت العالمية وفؤاد تاريخ

استنكر علاء فيفتي، ملحن أغنية «في الحفلة» للفنان محمد فؤاد، هجوم الموسيقار حلمي بكر، على الأغنية، قائلًا لـ«الوطن»: «المهرجانات وصلت العالمية ولها شعبية كبيرة برة مصر، ومحمد فؤاد تاريخ عظيم».

وأعرب فيفتي، عن دهشته من هجوم حلمي بكر على مجال المهرجانات بشكل عام، «رغم أن مصر هي صاحبة اختراع هذا اللون الموسيقي وقدّمته هدية لشعوب العالم ، وباتت مسموعة في الخارج».

وأضاف أن «حلمي بكر، لن يقتنع بمجال المهرجانات كونه عاصر عبدالوهاب وأم كلثوم، وبات هناك فجوة زمنية بين العصرين، ورغم أن وقته كانت هناك أغاني غير جيدة وتحمل كلمات غير مناسبة».

وتابع أن «المجال به بعض المُغنيين الذين يعملون بلا رسالة أو هدف وتحتوي أعمالهم على كلمات سيئة، ولا يجب أن نُعمم وجهة النظر تجاه مجال كبير وله شعبية واسعة».

وأشار إلى أن حلمي بكر كان يتواجد في أفراح وحفلات به أغاني مهرجانات، ولا نعرف لماذا حدة الهجوم عليها بهذا الشكل، مطالبًا بكر بالتراجع عن وجهة نظره، «مصر صدرت الموسيقى برة وبتحقق ملايين المشاهدات».

وكان الموسيقار حلمي بكر، قد شن هجومًا عنيفًا على الفنان محمد فؤاد، بعد طرحه أغنية «في الحفلة» على طريقة المهرجانات الشعبية، قائلًا في تصريح سابق لـ«الوطن»: «أنت حر.. بس أنت بِعت نفسك بالرخيص، وبعد كده هتعيط، أنت دلوقتي مش حاسس بحاجة لكن بكرة العياط هيملى المكان تحت رجليك».

أغنية «في الحفلة»، من كلمات الدبل زوكش، وألحان علاء فيفتي، وتوزيع كولبكس بوي، وتقول كلماتها: «في الحفلة.. والساعة 12 والناس مالية المكان.. واللمة كبيرة جدا واقفين كدا ليه يا جدعان؟! شغل الإذاعة..علّي السماعة.. سيبك م الوقت..أنت ما صدقت..أفرح لك ساعة.. روّق يا برنس..وبلاش ساسبنس.. أدخل في المود.. خليك موجود.. ما تعّلي السنس.. أرقص واتحرك.. وبلاش تتفرج.. فكها كدا.. واقف قافش ليه.. ما تجرب مرة.. في الحفلة كتير..وكتير قمامير».