القصة الكاملة للهجوم على محمد فؤاد بسبب مهرجان «في الحفلة»

لم يكن الفنان محمد فؤاد يدري أنه بمجرد طرحه لأغنية جديدة من نوعية أغاني المهرجانات، سيتعرض لهجوم كبير من الموسيقار حلمي بكر والشاعر الغنائي عنتر هلال، وذلك رغم تحقيق أغنية «في الحفلة» لـ محمد فؤاد، أكثر من 212 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، قبل أسبوع تقريبًا، وهي من كلمات الدبل زوكش، وألحان علاء فيفتي، وتوزيع كولبكس بوي.

وتقول كلمات الأغنية: «في الحفلة.. والساعة 12 والناس مالية المكان.. واللمة كبيرة جدا واقفين كدا ليه يا جدعان؟! شغل الإذاعة..علّي السماعة.. سيبك م الوقت..أنت ما صدقت..أفرح لك ساعة.. روّق يا برنس..وبلاش ساسبنس.. أدخل في المود.. خليك موجود.. ما تعّلي السنس.. أرقص واتحرك.. وبلاش تتفرج.. فكها كدا.. واقف قافش ليه.. ما تجرب مرة.. في الحفلة كتير..وكتير قمامير».

حلمي بكر يُهاجم محمد فؤاد: «بِعت نفسك بالرخيص.. وبكرة تعيط»

شن الموسيقار حلمي بكر، هجومًا حادًا على الفنان محمد فؤاد، بعد إتجاهه إلى الغناء بنفس طريقة «المهرجانات الشعبية» والتعاون معهم في أغنية بعنوان: «في الحفلة».

وبعث حلمي بكر، عبر«الوطن» رسالة إلى محمد فؤاد، قائلًا: «أنت حر.. بس أنت بِعت نفسك بالرخيص، وبعد كده هتعيط، أنت دلوقتي مش حاسس بحاجة لكن بكرة العياط هيملى المكان تحت رجليك».

عنتر هلال: فؤاد محدود الفكر وغير مثقف

كما هاجم الشاعر عنتر هلال، محمد فؤاد رغم أنهم تعاونوا سويًا في عدد من الأغاني، وفسر اتجاه فؤاد إلى تلك النوعية من الأغاني، بقوله: «عمره ما كان كريتيف، هو بياكل عيش وخلاص».

وقال عنتر هلال، لـ«الوطن»، إن محمد فؤاد اتجه إلى منطقة المهرجانات، كونها اللون السائد حاليًا في الساحة الغنائية، متابعًا: «بقى يعوم على عومهم.. وجمهوره مش متعود منه على كده».

وأضاف أن: «محمد فؤاد غير مبدع، ومحدود الفكر غير مثقف أو مطلع على الجديد، أو قارئ جيد، كونه حاصل على دبلوم صنايع، هو مش محمد منير مثلاً أو علي الحجار».

محمد فؤاد يرد على هجوم حلمي بكر

رد المطرب محمد فؤاد على هجوم الموسيقار حلمي بكر عليه بسبب توجهه لغناء المهرجانات، قائلا: «فيه بني آدميين أصعب من كورونا، ولازم أرد مدام الأمور وصلت لكدة، لأ هارد وردي هيزعل الأستاذ حلمي جدا، بس مش هقدر أزعله، ومش هقدر أعدي حدود الإنسانية والأخلاق اللي اتربيت عليها، ونقوله كلنا شد حيلك في أخو حضرتك، واحنا كلنا خدمينك، وأمرنا لو نقدر نعملك أي حاجة نعملهالك، كلامنا هيتأجل لبعدين، ومش هعدي الموضوع بالساهل».

وأضاف «فؤاد»، خلال تصريحات تلفزيونية، «أنا النهاردة مش عاوز أزعله في أي كلمة عشان ظروفه، بس اللي كتبه إمبارح تجاوز لا يُغتفر، لو إنت مين مش هعديه عليك لحد ولا بيجي نحيتك ولا بيتناقش معاك في أمورك أو أعمالك».

وتابع: «أنا معيطش إلا على البلد، محدش يجرؤ يعيطني غير أخويا أو شهيد زميل أخويا أو أي شهيد في مصر أو بلدي لما تيجي تضيع، إيه اللفظ دة!؟، أنا عمري ما سمعت لك أغنية، ونازل تقطيع في الناس، وبياخد رزقه بشتم الناس».

وعن أعماله الفنية، قال إنه سيطرح أول أغنية جديدة في ألبومه بعد ثلاثة أيام بعنوان «ليك»، هتكون «دلع الدلع»، لافتا إلى أنه يعمل وفق خطة مدروسة للغاية، حيث طرح قبلها أغنية تصف حياة المواطنين وكورونا والشهداء، وكان على حلمي بكر الحديث عنها، ولكن مثل هذه الأغاني «مش بتأكل عيش».

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وعن اتجاهه لغناء المهرجانات، أكد: «المهرجانات عمل موسيقي لابد أن تحترمه طالما الناس بتسمعه، لكن اللي يتجاوز في لفظ في المهرجانات أو غير المهرجانات يترفع عليه قضية ويتحبس، وأي حد يتجاوز الأدب والأخلاق وقيم ومبادئ الشعب والبلد يترفع عليه قضية يتحبس كبير أو صغير، لكن مقدرش أحجر على الموسيقى، احترم الناس اللي بتسمعها أيا كان مستواه».