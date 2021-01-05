محمد فؤاد يرد على هجوم حلمي بكر: «مش هعدي الموضوع بالساهل.. وهتزعل»

رد المطرب محمد فؤاد على هجوم الموسيقار حلمي بكر عليه بسبب توجهه لغناء المهرجانات، قائلا: «فيه بني آدميين أصعب من كورونا، ولازم أرد مدام الأمور وصلت لكدة، لأ هارد وردي هيزعل الأستاذ حلمي جدا، بس مش هقدر أزعله، ومش هقدر أعدي حدود الإنسانية والأخلاق اللي اتربيت عليها، ونقوله كلنا شد حيلك في أخو حضرتك، واحنا كلنا خدمينك، وأمرنا لو نقدر نعملك أي حاجة نعملهالك، كلامنا هيتأجل لبعدين، ومش هعدي الموضوع بالساهل».

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تجاوز لا يغتفر

وأضاف المطرب محمد فؤاد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، «أنا النهاردة مش عاوز أزعله في أي كلمة عشان ظروفه، بس اللي كتبه إمبارح تجاوز لا يُغتفر، لو إنت مين مش هعديه عليك لحد ولا بيجي نحيتك ولا بيتناقش معاك في أمورك أو أعمالك».

محمد فؤاد لحلمي بكر: عمري ما سمعت لك أغنية ونازل تقطيع في الناس

وتابع: «أنا معيطش إلا على البلد، محدش يجرؤ يعيطني غير أخويا أو شهيد زميل أخويا أو أي شهيد في مصر أو بلدي لما تيجي تضيع، إيه اللفظ دة!؟، أنا عمري ما سمعت لك أغنية، ونازل تقطيع في الناس، وبياخد رزقه بشتم الناس».

وعن أعماله الفنية، قال إنه سيطرح أول أغنية جديدة في ألبومه بعد ثلاثة أيام بعنوان «ليك»، هتكون «دلع الدلع»، لافتا إلى أنه يعمل وفق خطة مدروسة للغاية، حيث طرح قبلها أغنية تصف حياة المواطنين وكورونا والشهداء، وكان على حلمي بكر الحديث عنها، ولكن مثل هذه الأغاني «مش بتأكل عيش».

المهرجانات عمل موسيقى لابد أن نحترمه

وعن اتجاهه لغناء المهرجانات، أكد: «المهرجانات عمل موسيقي لابد أن تحترمه طالما الناس بتسمعه، لكن اللي يتجاوز في لفظ في المهرجانات أو غير المهرجانات يترفع عليه قضية ويتحبس، وأي حد يتجاوز الأدب والأخلاق وقيم ومبادئ الشعب والبلد يترفع عليه قضية يتحبس كبير أو صغير، لكن مقدرش أحجر على الموسيقى، احترم الناس اللي بتسمعها أيا كان مستواه».