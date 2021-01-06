قبل محمد فؤاد وحلمي بكر.. مشاجرات الوسط الفني «عرض مستمر»

أصبح الوسط الفني مؤخرا ساحة للعراك على وجهات النظر، والأعمال الفنية، وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل، وآخرها مشاجرة الفنانين محمد فؤاد وحلمي بكر، حول دخول الأول مجال الغناء الشعبي، وتلك ليست المشاجرة الأولى التي يكون لها صدى واسعا في الوسط الفني، فقد سبقها مشاجرات عدة، يستعرضها التقرير التالي.

مشاجرة محمد فؤاد وحلمي بكر

هاجم الملحن حلمي بكر كعادته كل من يغني مهرجانات، ومؤخرا بعد إعلان محمد فؤاد أغنيته التي غناها على طريقة المهرجانات الشعبية، تعرض لهجوم عنيف من الملحن حلمي بكر والذي قال عنه «أنت حر.. بس أنت بِعت نفسك بالرخيص، وبعد كده هتعيط، أنت دلوقتي مش حاسس بحاجة لكن بكرة العياط هيملى المكان تحت رجليك».

هجوم «بكر»، رد عليه محمد فؤاد على طريقته الخاصة، مؤكدا انه لن يصمت عن الإساءة وذلك في مداخلة ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، حيث قال محمد فؤاد إن هناك أشخاصا أصعب من كورونا.

وأكمل، «أنا النهاردة مش عاوز أزعله في أي كلمة عشان ظروفه، بس اللي كتبه إمبارح تجاوز لا يُغتفر، لو أنت مين مش هعديه عليك لحد، ولا بيجي نحيتك ولا بيتناقش معاك في أمورك أو أعمالك».

خلاف أحمد السقا وتامر حسني

خلاف على وجود صورة أحمد السقا في أحد البوسترات الدعائية في فيلم «الفلوس» رغم أنه من بطولة تامر حسني، هو ما أدى إلى خلافات بين الثنائي، أفصح عنها «السقا»، في أحد البرامج التليفزونية، حيث قال «تامر حسني جاملني فى مسلسلي ولد الغلابة وظهر فى أحد المشاهد، وقمت بنفس الأمر بالظهور فى مشهد بفيلمه الفلوس، ولكن مع طرح الفيلم في دور العرض وجدت بوسترات للفيلم منتشرة عليها صورتي ومكتوب عليها بطولة أحمد السقا».

وأضاف: «اتصلت بتامر، وقال لي إنه لا يعلم شيئا عنها، وأنها من صنع الجمهور، وربما تكون الشركة المنتجة هي من فعلت ذلك وليس هو، ولكني حزين مما حدث، لأنه يستحيل أن يحدث هذا الأمر بدون علم تامر، من معرفتي بتامر أنه لا يفعل ذلك، ولكن ربما لم يهتم بالموضوع».

وعبر خاصية ستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات جاء رد تامر حسني على أحمد السقا قائلا «حبيبي وأخويا وصديق العمر ونجم الدنيا كلها أحمد السقا، كنت أتمنى أنك تكلمني بيني وبينك، ولو كنت زعلان من أي حاجة أو فاهم أى حاجة غلط، لأن الحاجات دي لا يمكن تفوتك، وأنا كنت أتمنى مكتبش الكلام دا هنا، بس عشان بعد كلامك فى التليفزيون، الجمهور الكريم بقى ليه حق إنه يفهم الصح».

وأضاف: «عشان أفكرك بس، أنت كلمتني وقلت لي فيه خبر في موقع، وعليه صورة افتراضية للفيلم، وكاتبين أنك بطل فى الفيلم، وأنا رديت عليك ان دي اجتهادات صحفية والصورة من تصميم محبين اللي أكيد فرحوا بالخبر إننا مع بعض، حتى أنا مقولتش ان دي الشركة المنتجة، لأنها شركة كبيرة، ولا يمكن تعمل كدا، لأن الفيلم متباع للخارج والداخل باسم أخوك تامر حسني، نزل والناس كلها شافته، وأنت مش فيه ولا فيه اسمك، كل الأبطال طالعين مرسومين، ومعرفش زعلك من إيه الحقيقة، كان ممكن تزعل لو الكلام دا نزل على صفحتى أو صفحة الشركة المنتجة».

خلافات حمو بيكا وعمر كمال

خلافات نسبت بين عمر كمال وحمر بيكا بسبب أن «كمال» خالف موعده مع «بيكا» بشأن أحد المهرجانات ما اضطر لأن يغنيه بنفسه فقط، ففتح عليه النار، ونشبت خلافات كبيرة بينهما، وقال بيكا، «عمر كمال بيغني من زمان، ولكن في عام 2019 اتصل بي وطلب مني أن أدعمه وأغني معه، وقال لي نفسي أوصل لجميع الطبقات، قلت له تعالى واشتغلنا وعملنا مهرجان مساء النقص اللي حقق أكثر من 150 مليون مشاهدة على يوتيوب، بقوله أنا فضلي عليك بعد ربنا سبحانه وتعالى، بس أوعدك النسخة التانية منك جاية قريب أوي، وصوته أحسن من صوتك بكتير».

وأكمل: «عمر كمال كنت بحبه جدا، ولكن أنا غلطان عشان طيب، عمر مبيحبش حد إلا نفسه، وهو بتاع مصلحته، والمطرب اللي هخليه ينجح ده كان صديق عمر قبل ما يشتهر ومن مدينة السويس، ولكن عمر أول ما اشتهر مبقاش يرد عليه وعمل له بلوك واتغر عليه».

حمو بيكا وهاني شاكر

أكثر من عام والمشاجرات مستمرة بين نقيب الموسيقيين هاني شاكر، ومطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، وصلت إلى إيقاف الأخير عن الغناء، إلا أنها توقفت أخيرا قبل حوالي شهر.

حيث قال هاني شاكر «مش هيهون عليا يتحبس لمصلحته الشخصية، ومصلحة أسرته، وهو لسه متجوز جديد، واتفقت مع الشئون القانونية، للتنازل عن القضية»، وذلك بعدما اقتحم حمو بيكا النقابة وهدد الجميع بالتكسير بعد عدة مرات رفضت فيها النقابة إعطاؤه الكارنيه للغناء، قضت على إثر القضية محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة بيكا بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمه 200 ألف جنيه.