تغريم 19614 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامة خلال 24 ساعة

في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي: ضبط 19614 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 18574.

واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال عدد 1040 لعدم سداد الغرامة المقررة. وتحرير 755 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 227 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1503 أرجيلة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.