أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6-1-2021 في مصر.. عيار 24 يسجل 963 جنيها

شهدت أسعار الذهب استقرارا في بداية تعاملات البورصة، اليوم الأربعاء الموافق 6 يناير، ليستقر سعر المعدن الأصفر عند نفس النقطة منذ المعاملات الصباحية التي وردت صباح أمس الثلاثاء.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد متوسط أعيرة الذهب المختلفة، في البورصات العالمية، وانعكاسها على الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، التي وردت في بداية تعاملات اليوم، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تتابع حالة الذهب على مدار اليوم وفق آخر المستجدات.

أسعار الذهب

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 961 و963 جنيها.

الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 841 و843 جنيها.

الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 721 و723 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، 6 آلاف و744 جنيها.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 961143 إلى 963429 جنيها.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 29892 إلى 29963 جنيها.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الأربعاء

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر اليوم الأربعاء الموافق 6 يناير، 62.54 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 54.73 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 46.91 دولار أمريكي، وقد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

متوسط أسعار الذهب الثلاثاء 5 يناير

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 أمس الثلاثاء 6 يناير 984.35 جنيها، فيما سجل عيار 22 في نفس اليوم 861.32 جنيها، وعيار 18 سجل 738.27 جنيها، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 574.21 جنيها، أما عيار 12 فسجل 492.17 جنيه.