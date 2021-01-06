ضبط 770 كيلو لحوم غير صالحة في بركة السبع

في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بضرورة تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية وتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز للوقوف علي مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

قامت الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام وبالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري والتموين بشن حملة تفتيشية على الأسواق والثلاجات والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية بمركز بركة السبع ، وتم ضبط 771,5 كجم لحوم مًعدة للفرم وغير صالحة للإستخدام الأدمي لتصنيعها وطرحها بالاسواق وذلك بأحد مصانع اللحوم المجمدة المتخصصة في صناعة «البرجر ، الكفتة ، السجق» ، ببركة السبع، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحريز الكميات المضبوطة ومصادرتها واتخاذ الاجراء القانوني اللازم حيال المخالفين .

وفي سياق متصل قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بشن حملات تموينية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، أسفرت عن تحرير 106 محضر تمويني تنوع بين 50 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و 56 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الامنية بإستمرار تكثيف الحملات وتطبيق القانون علي الجميع و عدم التهاون مع المخالفين .