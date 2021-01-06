وزيرة الصناعة: 70 ألف سيارة هدف «إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي»

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه كان من الجيد بداية العام الجديد بمعرض إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، موضحة أن المعرض يتناول عرض تكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وتبدأ بالغاز الطبيعي، وبدأ المعرض بتلقي طلبات المواطنين، وهناك إقبال كبير جدا من المواطنين على المعرض، حيث يستطيع الجميع الإطلاع على الشروط والأوراق المطلوبة، ويوجد بالمعرض ممثلين من القطاع المصرفي من 9 بنوك يجيبوا عن الاستفسارات والغرض من المعرض أن يطلعوا على نظام المبادرة.

70 ألف سيارة هدف المبادرة بالوقت الحالي

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة خلال حديثها مع الإعلامية خلود زهران على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المبادرة تستهدف بالانطلاقة الأولى الوصول لـ70 ألف سيارة منهم 55 ألف سيارة ملاكي وأجرة و15 ألف ميكروباص، موضحة أن المعرض بدأ بتلقي الطلبات وسيتم النظر في هذه الطلبات وفقا لاستيفائها للشروط، وسيتم فلترة الطلبات، بالإضافة لاحتواء المعرض على نماذج من السيارات المقرر أن يقتنيها المواطن بدلا عن سيارته القديمة.

الرئيس السيسي وجه بإدخال السيارات الملاكي بالمبادرة

وشددت وزيرة التجارة والصناعة على أن المعرض لايستهدف فئات بعينها ولكن أي مواطن يرغب بعمل إحلال للسيارات المتهالكة والتي مضى على تاريخ صنعها 20 عاما، شارحة أن المبادرة كانت تستهدف السيارات الأجرة وسيارات الميكروباص، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإدخال السيارات الملاكي في هذه المنظومة لرغبته أن يحص كل مواطن على إقتناء سيارات جديدة وليست بها أعطال ولتوفير استخدام الوقود.

توفير نحو 50% من تكلفة الوقود

وأكدت جامع على أن استخدام الغاز الطبيعي يوفر نحو 50% من تكلفة الوقود التقليدي، بالإضافة لاستفادة المصنعين وأصحاب الشركات والمصانع، حيث من المقرر أن نشهد طفرة بالإنتاج كي يستطيعوا سد متطلبات واحتياجات المواطنين، وكل الإمكانيات متاحة.