القبض على «توأم إمبابة» بسبب فيديوهات تيك توك: «اتنمروا على خلق الله»

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقاطع فيديو على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، يظهر فيه شخص يتنمر على المواطنين عبر مضايقتهم والسخرية منهم بشارع الوحدة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد الشخص المشار إليه ومقيم بدائرة قسم شرطة الوراق وله شقيق توأم، حيث صوّرا مقاطع الفيديو المشار إليها فيما بينهما بالتبادل.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما هاتفي محمول يحويان مقاطع الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبمواجهتهما أقرّا بارتكابهما الواقعة بقصد التربح من تلك المواقع، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.