إجراءات أمنية واحترازية بكفر الشيخ قبيل احتفال الأقباط بعيد الميلاد

رفعت مديرية أمن كفر الشيخ حالة الطوارئ، استعداداً لتأمين احتفالات الأخوة الأقباط بعيد ميلاد المجيد، حيث كثفت قوات الشرطة من تواجدها في الأماكن الحيوية وبمحيط الكنائس، فضلاً عن التواجد بمداخل ومخارج مدينة كفر الشيخ والمدن الأخرى.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن كفر الشيخ، إنه جرى التنبيه على يقظة القوات، ورفع حالة من الاستنفار الأمني بجميع القطاعات بمختلف المراكز والأقسام والنقاط الشرطية على مستوى المحافظة، لتأمينها، وتم نشر سيارات المفرقعات لمواجهة أي طوارئ، فضلاً عن نشر فرق أمنية وفرض طوق أمنى امام الكنائس لتأمينها.

أضاف المصدر، أن اللواء خالد العزب، مدير أمن الإقليم، اطمأن على يقظة القوات واستعدادها لتأمين عيد الميلاد المجيد، وفق الخطة الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع المصدر، بأنه جرى التوجيه بالحفاظ المستويات الإشرافية المختلفة بالمرور المستمر على القوات المكلفة بعمليات التأمين والحفاظ على أرواح المواطنين، فضلاً عن التواجد في الميادين الرئيسية وتأمين الطرق من إدارة تامين الطرق، كما جرى نشر قوات للانتشار السريع للتعامل مع الخروج على القانون إضافة الى دوريات ثابتة ومتحركة تم نشرها وتدعيم الكمائن الحدودية.

يذكر أن قوات الشرطة تشن حملات يومية على المواقف العامة وبالطرق الرئيسية، وفق تعليمات رئيس الوزراء، لضبط أو تغريم غير الملتزمين بارتداء الكمامات، في المواصلات العامة وبالمواقف ومكبات الميكروباص، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية الصحة، فضلاً عن حملات الانضباط التي تنفذها بالتنسيق مع مختلف الجهات، لغلق الكافيهات والمنشآت المخالفة وفق قرار رئيس الوزراء، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، عقب غلق المدارس والجامعات.