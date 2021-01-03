محافظ جنوب سيناء: نستهدف جذب مليون سائح سنويًا لـ سانت كاترين

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جارِ تنفيذ مخطط تنموي شامل بمدينة سانت كاترين، ومن المقرر أن يتم إنجازه خلال عام فقط، لتصبح المدينة بأكملها مدينة سياحية تراثية بيئية، وأول مدينة في العالم للمشاة فقط، بهدف جذب مليون سائح سنويًا.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، في الحلقة النقاشية التي عقدتها مؤسسة الأهرام، بحضور الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس الإدارة، والكاتب الصحفي علاء ثابت، رئيس التحرير، ونخبة من كبار الكتاب والصحفيين بالمؤسسة.

وقدم المحافظ شرحًا مفصلًا عن الرؤية التنموية لمحافظة جنوب سيناء، في شتى المجالات السياحية، والصناعية، والزراعية، والتنموية والخدمية، وما جرى على أرض الواقع من إنجازات.

كما استعرض رؤية تطوير منطقة حمام موسى، وتطوير قرية الجبيل، وممشى أهل مصر، والشاطئ العام بمدينة طور سيناء.

وجرى استعراض التطور الجاري والمستمر بمدينة شرم الشيخ، من خلال المخطط الاستراتيجي للمدينة، مثل محور مشاة شارع السلام، وساحة الاحتفالات، ومركز الفورميلا، ومارينا اليخوت، ومنطقة الرياضات التراثية، مضماري الخيل والهجن، إضافة إلى محطة تحويل وتموين السيارات بالغز الطبيعي ، وتخصيص موقع أخر بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ لإنشاء المحطة الثانية، وإقامة مركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

ومن المقرر أن يجرى الانتهاء من تنفيذها في موعد أقصاه شهرين، وسيجري افتتاحها رسميًا خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي في مارس المقبل.

وتطرق المحافظ لفرص الاستثمار لجذب رؤوس الأموال العربية والوطنية، وجذب المزيد من سكان الوادي لكافة مدن جنوب سيناء.

وفى نهاية اللقاء أهدى المحافظ درع المحافظة إلى رئيس مجلس إدارة الأهرام.

شارك في اللقاء المهندس كرم معوض، مستشار المحافظ للتنمية والتخطيط العمراني والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظ.