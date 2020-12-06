افتتاح أول مزرعة أعشاب طبية في سانت كاترين: تضم 50 نباتا نادرا 

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أول مزرعة نباتات طبية بمدخل مدينة سانت كاترين، التي تضم نحو 6 صوب مزروعة بمختلف الأعشاب والنباتات العطرية بدون استخدام أي مواد كيميائية.

وقال المحافظ، خلال تفقد وافتتاح المزرعة، إن مدينة سانت كاترين من أشهر المدن في مجال الأعشاب والنباتات الطبية في العالم، إذا تضم ما يزيد عن 50 نباتا عطريا غير موجود في أي مكان في العالم سوى بمدينة سانت كاترين، موضحا أن المحافظة تسعى منذ أعوام لتطوير هذه الثروة وزيادة إنتاجيتها بهدف تسويقها عالميا.

وأضاف، أن وجود طلاب مدرسة الزراعة في المدينة جرى الاستفادة منهم، سواء بنين أو بنات، بمساعدة الأهالي، حيث يقوم الطلاب بحضور دروس نظرية يقدمها أحمد صالح، طبيب الأعشاب بالمدينة، ويتم تطبيق الدراسة على أرض الواقع بهدف إكساب الخبرة للطلاب، وزيادة إنتاجية هذه النباتات.

وطالب فودة، بضرورة أن تقوم مديرية الزراعة بمباشرة هذه المزرعة وتقديم كافة الدعم الذي تحتاجه لضمان نجاح التجربة.

وأحمد صالح، الشهير بـ"حكيم كاترين"، أكد أن هذه التجربة ممتازة ومفيدة للأهالي حيث إن إنتاج كميات كبيرة من الأعشاب يعمل على زيادة نسبة التسويق، خاصة أن الكميات التي تأتي من الحبال لا تكفي احتياجات الأهالي والسياح.

وأضاف أن مستقبل سانت كاترين لن يتوقف على السياحة التي تتعرض لأزمات كل فترة، بل لابد أن نعتمد علي هذه النباتات وبيعها بأسعار تناسب الجميع، فهي كنز حقيقي وثبت نجاحها في بعض المناطق الموجودة بالمدينة.

ومزرعة النباتات الطبية تضم 6 صوب، يبلغ طول الصوبة نحو 50 مترا وبعرض 6 أمتار، لها باب، ومغطاة بالكامل بطبقة من البلاستيك لحماية الزراعات من الصقيع، وتعتمد في الري علي أساليب الري الحديث بالتنقيط، وقام المسؤولون عن تنفيذ المزرعة بإنشاء 7 خزانات مياه تكفي احتياجات الصوب وفقا لمنظومة الري الحديث، وكل مزرعة مخصصة لنبات معين أو زراعة معينة، ويتوقع أن تنتج هذه الصوب خلال شهور، ويقوم طلاب الثانوية الزراعية برعاية المزرعة وممارسة اي أعمال.

رافق المحافظ في الجولة المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات، واللواء طلعت العناني، رئيس المدينة.

وقام المحافظ بتناول "الفراشيخ البدوية" التي يتم صنعها يدويا بمكونات بسيطة للغاية، وتناول اللوز الذي تشتهر به مدينة سانت كاترين.