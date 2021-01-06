ضبط 170 سائق أتوبيسات مدرسية يتعاطون المخدرات وإحالتهم للنيابة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم الكشف عن تعاطي المخدرات على 8292 سائق حافلة مدرسية بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، من قبل لجنة الكشف المبكر، خلال التيرم الأول من العام الدراسي الجاري.

وأضافت القباج، فى بيان لها، أن الكشف تم وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتبين تعاطي 170 حالة من السائقين للمواد المخدرة «حشيش، ترمادول، مورفين»، مؤكدة أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم إحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأكدت القباج، استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس خلال فترات الدراسة من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأمانة العامة للصحة النفسية، والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس.

ولفتت إلى أن من يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪ .

تنفيذ 488 حملة بشكل مفاجئ على مدار الفصل الدراسى الأول

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم تنفيذ 488 حملة بشكل مفاجئ على مدار الفصل الدراسى الأول استهدفت الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بمختلف المحافظات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة.

وأضاف عثمان، أنه تم التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلقة، خاصة التي يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب وذلك خلال فترة الدراسة.

إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية

ولفت إلى أنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.‬

تلقى 7 شكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر

وأشار إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تلقى 7 شكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، بمحافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية وتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من المدرسة، وأيضا تحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪ .