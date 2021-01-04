الزي المدرسي والسبورة.. قواعد إحدى المدارس لحصص الـ أون لاين

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا مهمًا تزامنا مع انتشار وتفشي فيروس كورونا، بتعديل الخريطة الزمنية بشكل يسمح باستمرار العام الدراسي الحالي 2020-2021، واستكمال المحتوى الدراسي عن طريق التعليم عن بعد «أون لاين»، في محاولة إنقاذ الدراسة بعد تزايد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا بشكل يومي طبقًا للبيانات الرسمية لوزارة الصحة.

ووضعت كل مدرسة جدول دراسى خاص بها، وقواعد خاصة بها، حيث نشرت مدرسة النيل بالشيخ زايد على الجروب الخاص بها عدة تعليمات لحضور الطلاب أون لاين، وهي كالتالي:

1- الحضور بالزى المدرسي، يجب أن يكون مع كل طفل سبورة وقلم خاص به.

2- الالتزام بموعد الحضور.

3- عدم فتح الصوت إلا إذا طلبت المعلمة.

4- عدم تواجد أفراد حول الطفل أثناء حصص الاون لاين.

5- تأهيل الطفل قبل الدرس وتشجيعه على الالتزام بالتعليمات، والتي تتمثل في عدم التحدث إلا بعد رفع اليد والجلوس بطريقة صحيحة.

6- يمنع منعا باتا تواجد الطفل على السرير.

7- يجب أن يجلس على طاولة صغيرة وكرسي.

8- عدم غلق الكاميرا نهائيا.

9- إرسال الواجبات في ملفpdf.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع المدارس التزمت تماما بعدم السماح بنزول الطلاب إلى المدارس حتى 20 فبراير المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة جاهزة لأي سيناريوهات محتملة قد تحدث لاستكمال العام الدراسي الحالى 2020-2021، حال ساءت الأوضاع بسبب تفشي فيروس كورونا، منوهًا إلى أن المدارس ستكون معقمة تمامًا حال اتخذنا قرارًا بنزول الطلاب إلى المدارس بعد يوم 20 فبراير.

وقال «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن إلغاء العام الدراسي الحالى مستحيل وليس في خطتنا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن الوزارة لديها من الخبرة للتعامل مع هذه الموقف الصعب مثلما حدث في الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي وقت ظهور جائحة كورونا.