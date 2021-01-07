رسالة عاجلة من الصحة لمصابي كورونا بالعزل المنزلي: تواصلوا مع أحبابكم

تحرص وزارة الصحة والسكان المصرية، بشكل دائم، على الاهتمام بالحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، خاصة مع ارتفاع المنحني الوبائي لفيروس كورونا المستجد علي مستوى العالم وليس مصر فقط.

الصحة: احرصوا علي التواصل مع الأهل والأحباب من خلال التليفون أو الفيديو كول

وقدمت وزراة الصحة والسكان، روشتة علاجية بسيطة لمصابي مصابي فيروس كورونا والمتواجدين بالعزل المنزلي، وقالت إنه ينبغي التواصل مع الأهل والأحباب عن طريق الهاتف ومكالمات الفيديو، لتعزيز الحالة العاطفية لدى المصابين المتواجدين في العزل والتقليل من الانعزال والتوتر.

الحفاظ على الصحة النفسية

وتابعت الوزارة في منشور توعوي لها أنه ينبغي الحفاظ على الصحة النفسية، لأنها تؤثر على مناعة الجسم، لافتة إلى الحرص على الحصول على المعلومات الطبية العلمية من الفريق الطبي.

وأكدت على ضرورة الابتعاد عن التعرض للكثير من الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي للحد من الشعور بالقلق والتوتر .

وشددت على ضرورة الابتعاد عن التدخين وشرب الكحوليات والمخدرات، وفي حال استمرار حالة الغضب والقلق وعدم القدرة على التحكم بها، يجب التواصل مع فريق الدعم النفسي بالوزارة والخط. الساخن 0220816831.

وأرسلت وزارة الصحة والسكان، إلى هيئة المستشفيات التعليمية والهيئة العامة للتأمين الصحي وأمانة المراكز الطبية والمؤسسة العلاجية ومديريات الشؤن الصحية، خطابا بترشيح طبيبين على مدار 24 ساعة، للقيام بمتابعة الحالات المرضية خاصة المصابة بكورونا داخل المستشفى.

وتتمثل مهام هؤلاء الأطباء وفقا لقرار وزارة الصحة، بإرسال تقريرين يوميا الأول في العاشرة صباحا والثانى عند العاشرة مساء، متضمنين تسجيل كمية الأكسجين الموجودة فى المستشفى وحصر عدد المرضى بالأقسام الداخلية وكميات الأكسجين اللازمة لهم في الساعة.

كما تستمر وزارة الصحة برفع أقصى درجات الاستعداد ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في مستشفيات الوزارة على مستوى الجمهورية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.