«أوبر» تقلص هامش ربح السائقين لـ70% دون زيادة أسعار الرحلات

أكدت شركة أوبر للنقل التشاركي الذكي، أنه لا مساس بتعريفة الركوب أو الانتظار الخاصة بمستخدمي التطبيق، وأن الزيادة الأخيرة في قيمة إيرادات الشركة يتم اقتطاعها من السائقين، وليس الركاب، شاملة الضريبة.

وتبدأ تعريفة شركة أوبر على رحلاتها داخل القاهرة الكبرى 7 جنيهات ويبلغ سعر الكيلو متر 2.30 جنيه وسعر دقيقة الانتظار 30 قرشًا، أما محافظة الإسكندرية فيبلغ سعر بداية الرحلة 6.50 جنيه وسعر الكيلو متر 2.30 جنيه وسعر دقيقة الانتظار عند 30 قرشًا، أما تعريفة الشركة داخل المدن الأخرى، فتبدأ من 6 جنيهات للرحلة، وسعر الكيلو متر 2.10 جنيه، وسعر دقيقة الانتظار 30 قرشًا.

زيادة استقطاعات الشركة من السائقين إلى 30%

وكشف عدد من سائقي شركة أوبر للنقل الذكي، أنَّ الشركة رفعت نسبتها من الاستفادة من العائد على الرحلات لـ30% مقابل 20% فيما مضى، وقالوا لـ«الوطن» إن هناك مشاكل كبيرة تواجههم في استخدام تطبيق الشركة، ما يستوجب ذلك التوقف عن العمل حتى يتمّ إعادة التطبيق مرة أخرى، مؤكّدين أنَّ إعادة عمل التطبيق تستغرق فترة تتراوح بين 3 أيام إلى 7 أيام، نظرًا لصعوبة التواصل مع الإدارة، بسبب إغلاق مكتبهم الرئيسي، ولا يتمّ التواصل إلا من خلال التطبيق فقط.

إجراءات لحماية الركاب من فيروس كورونا

وأضافت مصادر بالشركة لـ«الوطن»، أن شركة أوبر العالمية خصصت نحو 50 مليون دولار لتوفير معدات النظافة والتعقيم بهدف تسهيل رحلات صحية وآمنة بدون تحمل أي تكاليف إضافية على السائقين، مؤكدين أن الشركة وقعت اتفاقية مع إحدى الشركات المتخصصة في العناية الصحية للمساعدة في تعزيز سلامة الركاب والسائقين عبر توزيع 30000 منتج نظافة وتعقيم للسائقين في مصر بينما تواصل مصر التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وثبتت لجنة التسعير التلقائي للوقود، اليوم، رسمياً أسعار المنتجات البترولية لمدة 3 شهور بنفس أسعارها في أكتوبر الماضي، ليتم العمل بها في محطات الوقود اعتباراً من يناير الجاري حتى أول أبريل المقبل.

وبعد القرار تصبح أسعار الوقود كالتالي: «6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر».