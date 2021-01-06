أبرز أسماء المعينين بمجلس النواب 2021: علي جمعة وحازم إمام وغالي

من المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية، خلال الساعات القليلة المقبلة، قائمة بأسماء النواب المعينين بمجلس النواب 2021، والبالغ عددهم بموجب قانون مجلس النواب 28 نائبا، نصفهم من السيدات، وتحظى الأسماء التي جرى إعلان بعضها بشكل غير رسمي، بخبرات عملية مختلفة في عديد من المجالات سواء في مجالات القانون والدين والرياضة والإعلام والهندسة.

أبرز الأسماء المعينة بمجلس النواب 2021

وكشفت مصادر لـ«الوطن»، عن عدد من الأسماء بقائمة المعينين في مجلس النواب الجديد 2021، والتي من المنتظر أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بها خلال الساعات المقبلة، والتي تشمل 28 نائبًا.

وجاءت أبرز الأسماء كالتالي:

- على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق.

- حازم إمام، لاعب نادي الزمالك السابق.

- حسام غالى، لاعب النادي الأهلي السابق.

- دينا عبدالكريم، إعلامية.

- درية شرف الدين، وزيرة الإعلام السابقة.

- الدكتور فخري الفقي، الخبير في المجال المصرفي، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي.

- الدكتورة سحر عطية، أستاذ العمارة والتصميم العمراني.

-داليا السعدني، والتي ترأس المؤسسة الدولية للتصميم.

-السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية السابق، وخبيرة في ملف الشأن الأفريقي.

-الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي السابقة في وزارة المهندس إبراهيم محلب الثانية.

ويكفل الدستور والقانون لرئيس الجمهورية، سلطة تقديرية في حق تعيين عدد من النواب من أصحاب الخبرات والكفاءات في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها، بهدف إثراء الحياة النيابية، على ألا تتجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء بواقع 14 سيدة.

شروط اختيار قائمة المعينين في مجلس النواب

وحدد القانون شروطا معينة لاختيار النواب المعينين، وهي أن تتوفر في من يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسره، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية.