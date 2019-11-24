أصيب شخص من اثنين، ظهرا في فيديو التنمر بعامل في مدرسة بميت الكرماء، بكسر قدمه، وذلك أثناء محاولته الهرب عند القبض عليه.

ونقلت الإسعاف المصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي وتبين إصابته بكسر في قدمه ويحتاج إلى شرائح ومسامير.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بانتشار مقطع فيديو يظهر فيه اعتداء شخصين بالضرب على عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة في قرى ميت الكرماء.

بالفحص تبين أن الفيديو جرى تصويره منذ فترة، وأنهم التقطوا الفيديو على سبيل المزاح الذي اعتادوا عليه، وأن الشخص الذي ظهر بجوار العامل من ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا.

وقال أحد أهالي القرية، إنه بعد نشر الفيديو انتقلت قوة لضبط الشخصين، اللذين ظهرا في الفيديو إلا أنه بمجرد علم أحدهما ويدعي "ثروت" حاول الهرب، وسقط علي رجله وبنقله للمستشفى تبين أنه أصيب بكسر فيها ويحتاج إلي شرائح ومسامير، بينما الآخر من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتداول رواد "فيس بوك" مقطع فيديو ، يرصد شخصين أثناء تعرضهما بالضرب علي شخص يدعى "عادل" قائلين له "أنت شتمت أختي"، وهو مستسلم بين أيديهم.