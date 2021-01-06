الفقر المدقع يرتفع لأعلى مستوى.. وإسرائيل تخسر مليار دولار

فرضت أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد ظروف اقتصادية صعبة خاصة مع قيود الإغلاق الشامل في مجموعة واسعة من الدول، في محاولة لوقف انتشار الفيروس التاجي، وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ارتفاع مستوى الفقر المدقع عالميا في عام 2020، لأول مرة منذ 22 عاما.

وقال جوتيريش في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، اليوم، إن فيروس كورونا أدى إلى تفاقم عدد من الاتجاهات السلبية، متابعا: ومن المتوقع أن يؤدي تراجع النشاط الاقتصادي إلى دفع من 18 مليونا إلى 27 مليون شخص إضافي، في براثن الفقر، وفقا لما نشره موقع روسيا اليوم.

بينما أعلن البنك المركزي الإسرائيلي، اليوم، أن الاقتصاد مهدد بخسارة مليار دولار أمريكي في الإسبوع، بسبب إجراءات الإغلاق الثالث الذي تشهده البلاد، والمستمر حتى 10 يناير الجاري.

وذكرت وكالة رويترز في تقريرها أن من المتوقع أن يبلغ انكماش الاقتصاد الإسرائيلي 3.7%، وذلك مع ارتفاع معدل البطالة.

وسجلت إسبانيا ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في البلاد بنسبة بلغت 23%، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد، وذلك وفقا لبيانات وزارة العمل الإسبانية، حيث تم تسجيل 36.825 شخصاً كعاطلين عن العمل في ديسمبر فقط.

ووفرت الحكومة البريطانية الدعم للشركات المتضررة من إغلاق كورونا الذي أدى إلى حالة من الركود الاقتصادي، ووصل الدعم الحكومي إلى 4.6 مليار جنيه إسترليني، أي ما يوازي 6.2 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد الإغلاق الوطني الثالث الذي فرضته بريطانيا بعد ارتفاع الإصابات في البلاد.

وأوضح وزير الصحة البريطاني ريشي سوناك، أن الشركات المتضررة من الإغلاق ستتمكن من الحصول على منح تصل قيمتها إلى 9000 جنيه إسترليني لمساعدتها خلال الأشهر الأولى من عام 2021، بتكلفة تصل إلى 4 مليارات جنيه إجمالاً، إلى جانب منح 600 مليون جنيه لشركات أخرى، وفقا لما نشره موقع إيكونوميك تايمز.

وتوقع الاقتصاديون انخفاضًا كبيرًا في الإنتاج بنسبة 2.5% خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.