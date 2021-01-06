مصادر: تعيين درية شرف الدين وزيرة الإعلام السابقة بمجلس النواب

كشفت مصادر لـ«الوطن»، عن أن قائمة المعينين في مجلس النواب التي سيصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ستضم درية شرف الدين وزيرة الإعلام السابقة في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، والتي تولت المنصب في 14 يوليو 2013، واستمرت في منصبها كوزيرة للإعلام في حكومة المهندس إبراهيم محلب، في أول مارس 2014، ومن المقرر أن يصدر رئيس الجمهورية، خلال الساعات القليلة المقبلة، قائمة بأسماء النواب المعينين بمجلس النواب 2021، والبالغ عددهم بموجب قانون مجلس النواب 28 نائبا، نصفهم من السيدات.

ودرية شرف الدين، هي إعلامية وناقدة سينمائية وكاتبة مصرية، ولدت في مدينة دمياط، ودرست في أكاديمية الفنون، كما شغلت عدة مناصب منها رئيس الرقابة على المصنفات الفنية ومنصب وكيل أول وزارة الإعلام ورئيس قطاع القنوات الفضائية، وقدمت عددا من البرامج أشهرها برنامج «نادي السينما» والذي توقف في مارس 2009.

مصادر تكشف أبرز المعينين في مجلس النواب 2021

كما كشفت المصادر عن 12 اسما بقائمة المعينين في مجلس النواب 2021، وجاءت أبرز الأسماء كالتالي:

- علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق.

- حازم إمام، لاعب نادي الزمالك السابق.

- حسام غالي، لاعب النادي الأهلي السابق.

- دينا عبدالكريم، إعلامية.

- درية شرف الدين، وزيرة الإعلام السابقة.

- الدكتور فخري الفقي، الخبير في المجال المصرفي، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي.

- الدكتورة سحر عطية، أستاذ العمارة والتصميم العمراني.

- داليا السعدني، والتي ترأس المؤسسة الدولية للتصميم.

- السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية السابق، وخبيرة في الشأن الأفريقي.

- الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي السابقة في وزارة المهندس إبراهيم محلب الثانية.

- آية مدني، لاعبة الخماسي الحديث السابقة، وعضو لجنة اللاعبين باللجنة ‏الأوليمبية الدولية.

- محمد عمر، المحلل الرياضي والمدير الفني السابق لنادي الاتحاد السكندري، ووالد الشهيد المقدم شريف عمر.

نصف المعينين من السيدات

ويكفل الدستور والقانون لرئيس الجمهورية، سلطة تقديرية في حق تعيين عدد من النواب من أصحاب الخبرات والكفاءات في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها، بهدف إثراء الحياة النيابية، على ألا تتجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء بواقع 14 سيدة.