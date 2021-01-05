الصناعة: نستهدف تحويل 400 ألف سيارة للغاز الطبيعي خلال 3 سنوات

قال الدكتور ياسر جبر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة، إن مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، مبادرة رئاسية تم إطلاقها أمس الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والهدف الرئيسي للمبادرة، يتلخص في «إزاي نقدر نساعد المواطن المصري»، في استبدال سيارته القديمة بسيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، موضحا أنهم يستهدفون في السنة الأولى 70 ألف سيارة، بينهم 15 ألف تحويل للغاز، وإحلال واستبدال 55 ألف سيارة ملاكي وأجرة، في حين إجمالي الاستهداف إحلال 250 ألف سيارة واستبدالها بسيارات تعمل بالغز الطبيعي، وتحويل 150 ألف سيارة للغاز، خلال الـ 3 سنوات القادمة.

متحدث الصناعة يوضح الفرق بين تحويل وإحلال السيارات

وأضاف «جبر»، خلال مداخلة هاتفية اليوم الثلاثاء، مع برنامج «حضرة المواطن»، من تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على شاشة «الحدث اليوم»، تحويل السيارات يختلف عن إحلالها، ففي الأول نستخدم سيارات المواطنين التي يمتلكوها بالفعل، وندخل عليها تكنولوجيا استخدام الغاز الطبيعي كوقود تعمل به، بدلا من الوقود التقليدي من بنزين وسولار وغيره.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزراة الصناعة والتجارة، أما في عمليات الإحلال، فيتم أخذ سيارة المواطن القديمة والمتهالكة ويتم تخريدها، ونأخذ قيمة التخريد وندفعها كمقدم لسيارة جديدة بتكنولجيا استخدام الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن الميزة في تلك المبادرة أيضا أنها تتيح للمواطن، تسديد الباقي من ثمن السيارة الجديدة، بعد خصم ثمن التخريد والمقدم، على أقساط لمدة من 7 إلى 10 سنوات، بفائدة لا تتعدى الـ3%، لافتا إلى أن الهدف من المبادرة هي عدم إضافة أي أعباء إضافية على المواطن المصري.