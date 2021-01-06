استشاري تحاليل: تأثير الإصابة بكورونا أصعب على أصحاب المناعة الضعيفة

قال الدكتور محمود عبدالعظيم استشاري التحاليل الطبية، إنه إذا ظهرت أي أعراض إصابة بفيروس كورونا والتي تشمل ارتفاع درجات الحرارة أو الإسهال أو الإعياء أو فقدان حاسة الشم والتذوق، يجب على الشخص التوجه مباشرة إلى الطبيب المعالج، لأنه سيحدد الأدوية التي يجب استخدامها، لافتا إلى أن استخدام الأدوية بدون داع أمر غير صحيح.

تشخيص كورونا يعتمد على 3 محاور

وأضاف استشاري التحاليل الطبية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية dmc، وتقدمه الإعلاميتان جاسمين طه وسالي شاهين، أن الطبيب قد يطلب تحاليلا ليحدد بدقة إذا كانت إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أما أن الأمر دور برد أو نزلة شعبية حادة، لافتا إلى أنه لتشخيص فيروس كورونا يجب الاعتماد على 3 محاور معا وهي التحاليل الطبية والأشعة الطبية والكشف الطبي من قبل الطبيب، ولا يمكن الاستغناء عن أي ضلع من هذه أضلاع المثلث الثلاثة، فالأشعة مهمة خاصة في الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا، لأن الأشعة تظهر الأعراض بشكل مبكر بمجرد مرور ثلاث أو 4 أيام على الإصابة بالفيروس، لكن هذا لا يغني عن باقي الأمور.

الإجراءات الاحترازية ضرورة في أي مكان

وتابع: «الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والغسيل المستمر لليدين واستخدام الكحول يجب اتباعها في كل مكان، في الشارع والمواصلات والعمل أو السوبر ماركت وأيضا أثناء الذهاب إلى أي مستشفى للتأكد من الإصابة بالفيروس، فهي السلاح الوحيد لمواجهة الموجة الثانية، خاصة أن الانتشار فيها أسرع كثيرا من الموجة الأولى لكن الأعراض أقل، لكن الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة بتكون حالتهم صعبة جدا عند الإصابة».

وظهر فيروس كورونا المستجد، في مدينة ووهان الصينية، وانتقل إلى مختلف دول العالم، وأصبح وباء عالماي في مارس 2020، وتحاول الشركات الطبية إيجاد مصل مضاد للفيروس في أسرع وقت، وسط منافسة بين روسيا والصين وأمريكا وبريطانيا.