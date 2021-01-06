عاجل.. وفاة أول طفل مصاب بفيروس كورونا بالمنوفية

لفظ طفل يُدعى "عبد الله شريف رفعت غنيم" أنفاسه الأخيرة اليوم الأربعاء، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، داخل مستشفى قويسنا العام، بعد تدهور حالته ووضعه على جهاز تنفس صناعي، ليصبح أول حالة وفاة بين الأطفال نتيجة الإصابة بالفيروس المستجد في محافظة المنوفية.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أبناء قرية "كفر هلال"، التابعة لمركز بركة السبع، بعد وفاة الطفل "عبد الله"، وشارك عدد من أبناء القرية في تشييع جنازته، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الطفل توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، موضحاً أنه خضع لعمل أشعة مقطعية وإجراء مسحة كورونا، وتبين إصابته بالفيروس، وتدهورت حالته سريعاً، إلى أن لفظ أنفاسه في وقت مبكر من صباح اليوم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة الطفل "عبد الله"، أول ضحايا كورونا من الأطفال بمحافظة المنوفية، داعين المولى عز وجل أن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وعلى صعيد متصل، أكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه منذ بداية الموجة الثانية من أزمة كورونا، تم إطلاق "منصة أكسجين"، لمتابعة توافر غازات الأكسجين داخل جميع مستشفيات العزل على مدار الساعة، للتأكد من صلاحية شبكات الغازات وصيانتها بشكل دوري.

وقال وكيل وزارة الصحة، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه يجري متابعة الوضع في مستشفيات العزل على مدار الساعة، من خلال التواصل الدائم والدعم الفني من وزاره الصحة، لتوفير احتياجات مستشفيات المحافظة من الأكسجين السائل لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وذلك تحت إشراف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.