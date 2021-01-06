تشكيل لجنة مركزية بالأوقاف لغلق المساجد المخالفة لإجراءات كورونا

أعلنت وزارة الأوقاف تشكيل لجنة إدارة أزمة بديوان عام الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، ومدير عام الشئون القانونية، ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، لاتخاذ ما تراه مناسبا في أي مخالفة تتصل بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

الفتح بمعرفة اللجنة

وقالت الوزارة في بيان لها أنه في حال أن رأى مدير أي مديرية ضرورة تستدعي غلق أي مسجد، فعليه رفع الأمر فورا لرئيس اللجنة، لتقرر اللجنة ما تراه مناسبا سواء في أمر الغلق أم مجازاة المقصر، مع عدم اتخاذ أي إجراءات فردية في هذا الشأن، ولا يتم إعادة فتح أي مسجد تم غلقه إلا بمعرفة اللجنة وقرار منها، سواء أكان قد تم غلقه قبل هذا التنبيه أو تم غلقه بعده.

انعقاد دائم

وأوضحت الوزارة أن اللجنة في حالة انعقاد دائم، وعليها متابعة تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية والتباعد الاجتماعي بكل حزم.

وتشمل اللجنة كلا من الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، وأعضاء اللجنة هم الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، والدكتور أحمد عبد الرؤوف مدير عام الشئون القانونية، والشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة.

وأكدت مصادر بالأوقاف لـ«الوطن» أن حصيلة غلق المساجد على مستوى الجمهورية وصلت إلى 12 مسجدا في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا، حيث تم إغلاق مسجد بالقاهرة وهو مسجد النور بالعباسية ومسجدين بالجيزة بسبب أداء صلاة جنازة بالمخالفة للقرارات، كذلك مخالفات بالإجراءات الاحترازية في صلاة الجمعة.

وشملت القرارات مسجدين بالفيوم، شهدا عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كذلك 7 مسجد بدمياط هي «مسجد السوالم - مسجد الرحمن - مسجد الدبوسي - مسجد أبو العز - مسجد الكبير - مسجد النور والرحمة - مسجد عباد الله».