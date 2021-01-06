انطلاق المبادرة الرئاسية لمتابعة مصابي كورونا في العزل المنزلي

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد، تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة انطلقت اليوم، بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، وستنطلق بجميع المحافظات تدريجيًا، وذلك لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد، الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءً الذين جرى تشخيص إصابتهم بمستشفيات وزارة الصحة أو بواسطة طبيب خاص، بناءً على قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة.

وأضاف مجاهد، أن آلية العمل بالمبادرة تتضمن تقديم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى، وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا خلال فترة العزل المنزلي، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يجري نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد، على مستوى الجمهورية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتابع مجاهد، بأنه جرى تخصيص 20 ألف فريق طبي للمرور على حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، مزودين بأجهزة «تابلت» لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني، وأجهزة قياس نسبة الأكسجين، وأجهزة قياس درجة الحرارة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية للفيروس وفقًا لبروتوكولات مكافحة العدوى.

وأشار إلى أنه ستجري متابعة الحالات أيضًا من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، فضلاً عن تمركز 800 سيارة «قوافل علاجية» بالمناطق التي بها معدلات إصابات عالية من الفيروس، لافتًا إلى تلقي استفسارات المواطنين عن المبادرة على الموقع الإلكتروني لمبادرة 100 مليون صحة (http://www.100millionseha.eg)، وتطبيق «صحة مصر» بالإضافة إلى الخط الساخن (105).