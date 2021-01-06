رئيس «مصر للطيران»: 800 ألف دولار خسائر شهرية خلال جائحة كورونا

قال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة تأثرت بشدة من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فالخسائر الشهرية للشركة تتراوح ما بين 700 إلى 800 ألف دولار، كما أن «مصر للطيران» من الشركات الأساسية التي تدعم قطاع السياحة في مصر، وجار إعداد برامج لجذب السياح مرة أخرى.

«مصر للطيران» تخفيضات 20% لتنشيط السياحة بالتزامن مع مونديال اليد

وأضاف زكريا، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «سكاي نيوز عربية»، أن تلك البرامج ستكون بالتنسيق مع شركات السياحة في مصر، من خلال تقديم العديد من العروض السياحية تماشيًا مع بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر، فجرى تقديم تخفيضات تصل إلى 20% على جميع وجهات السفر.

تسهيل إجراءات وصول وسفر مشجعي بطولة العالم لكرة اليد

وأشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى أن تلك التخفيضات تأتي تسهيلًا وتشجيعًا للجماهير التي ستأتي لحضور بطولة كأس العالم لكرة اليد، كما أن مصر للطيران، قامت بجميع الترتيبات والاستعدادات لاستقبال اللاعبين والمشجعين وتسهيل جميع الإجراءات أثناء الوصول والسفر بعد انتهاء البطولة.

عودة السياحة مرة أخرى بعد ظهور لقاحات كورونا

وأعرب زكريا، عن أمله في عودة السياحة مرة أخرى بعد ظهور لقاحات لفيروس كورونا المستجد، فحركة الطيران فى مصر عادت ولكن بنسبة ضعيفة من 30% إلى 40%، كما أن مؤشرات الامتلاء ضعيفة لا تتعدى 60%، كما أن الشركة تقوم بجميع الإجراءات الاحترازية وفقًا للمنظمات العالمية سواءً للركاب أو طاقم الطائرة أو داخل مباني الشركة للعاملين، للحفاظ على الصحة وتجنب الفيروس.

وأوضح أنه يجري العمل على التباعد بين الركاب، وتقليل التلامس، وهناك علامات إرشادية على الأرض، وفي الطائرة نقوم بتوزيع مطهرات وقفازات وأقنعة، كما أن الطائرات مجهزة بفلاتر تنقي الهواء من الميكروبات والجراثيم.