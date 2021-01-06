إبراهيم الهنيدي بعد تعيينه بـ«النواب»: خادم لوطني في أي مكان وزمان

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، عضو مجلس النواب بالتعيين، الذي شغل منصب وزير العدالة الانتقالية، وشؤون مجلس النواب في حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، خدمته للوطن في أي وقت ومكان.

وقال «الهنيدي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن صدور قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعييني ضمن قائمة المعينين بمجلس النواب، يضعنى أمام مرحلة جديدة من العمل النيابي، في ظل وجود غرفتين للبرلمان.

وأوضح الوزير الأسبق: «أنا رجل قانون في المقام الأول، وخادم لوطني في أي مكان وزمان، وسأعمل مع زملائي في إصدار تشريعات تساعد الدولة المصرية في استكمال خطتها الطموحة نحو التنمية المستدامة الشاملة».

وكانت «الوطن» قد انفردت منذ سنوات بإجراء أول حوار مع الوزير الأسبق إبراهيم الهنيدي؛ إذ تولى مسؤولية هذا الملف في وقت صعب مرت به الدولة المصرية، وعمل طوال فترة توليه المسؤولية على تثبيت أركان الدولة المصرية، عقب ثورة 30 يونيو.

والمستشار إبراهيم الهنيدي، هو ابن السلك القضائي، عمل في جهاز المدعي العام الاشتراكي، واستطاع بعلمه تدرج السلم الوظيفي، فشغل منصب رئيس لعدد من المحاكم، وأعقب ذلك التحاقه بمحكمة النقض، وذاع صيته خلال تواجده فى جهاز الكسب غير المشروع.

تولى «الهنيدي» منصب وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب في حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق.

وخلال فترة توليه المنصب عمل على إعداد قوانين الانتخابات، والتي أجريت على أثرها انتخابات مجلس النواب 2015/2020، وحظيت هذه القوانين بقبول مجتمعي من جميع الأطياف السياسية

وعقب ترك إبراهيم الهنيدي للمقعد الوزاري، وافق مجلس القضاء الأعلى، على إعادة تعيينه نائبا لرئيس محكمة النقض.

ويشهد مجلس النواب في الفصل التشريعى الجديد عددا من النواب أصحاب الخبرات الرفيعة في المجال القانوني والقضائي، وعلى رأسهم الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، والمستشار إبراهيم الهنيدي، الوزير الأسبق للشؤون النيابية، والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام السابق للمجلس، وأحد أبناء مجلس الدولة البارزين، وغيرهم من القامات القانونية.