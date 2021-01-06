تشميع 11 محلا وغرامات بقيمة 46 ألف جنيه بوسط الإسكندرية

تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بمختلف أحياء المدينة الساحلية، قاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد، حملة مكبرة اليوم الأربعاء، في نطاق حي وسط الإسكندرية، يرافقه اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط.

وتوجهت الحملة إلى شارع "سعد زغلول" بمحطة الرمل، حيث تم خلالها التفتيش على عدد من المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة على غلق وتشميع عدد 11 من المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، وتحصيل غرامات مالية بإجمالي 46 ألف جنية، كما تم تحرير 86 محضراً متنوعاً، ما بين نقص اشتراطات صحية ورصد بيئي وبيئة وأمن صناعي، و13 إنذار لمخالفة قوانين العمل، وتم التحفظ على 9 عينات من المواد الغذائية لفحصها والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التي تشغل حرم الطريق العام.

وشدد السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، خلال الحملة، على المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من حيث الالتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم والمطهرات، وذلك لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصاً على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.

شارك في الحملة عدد من ممثلي إدارات الطب البيطرى ومديرية الشئون الصحية والإدارة العامة للرصد البيئي بالمحافظة والأمن الصناعي وإدارة الرخص وإدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة والقوى العاملة، ومديري وممثلى الإدارات المعنية بحي وسط الإسكندرية.