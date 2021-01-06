الغربية: الانتهاء من تطوير مسار العائلة المقدسة بتكلفة 8 ملايين جنيه

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة نقطة من بين 25 نقطة في 8 محافظات يمر بها مسار العائلة المقدسة، والذي يمر بالعريش وسيناء والدلتا والقاهرة والصعيد، وتعد الغربية المحافظة الأولى التي انتهت بنسبة 100% من تطوير مسار العائلة المقدسة.

المكان يليق باستقبال الوفود السياحية

وأضاف «رحمي»، خلال مداخلة هاتفية عبر الفيديو ببرنامج «اليوم» والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المسار الذي جرى إنجازه في المحافظة، كان في البداية سوق عشوائي غير منظم، وجرى تحويله لمكان حضاري سياحي له رونق وطابع ديني: «المكان بقي فعلا يليق باستقبال الوفود السياحية».

المسار طوله 250 مترا وبعرض 12 مترا

وأوضح أنه يتوقع حضور 2 مليون سائح سنويا لزيارة مسار العائلة المقدسة، بعد زوال جائحة كورونا عالميا وعودة الأمور إلى طبيعتها، حيث تكلفت الترميمات في تلك المنطقة حوالي 8 ملايين جنيه، بمسار طوله 250 مترا وعرض 12 مترا، وبنهاية المسار توجد كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب: «ده المكان اللي السيدة العذراء والمسيح دخلوا فيه، وقعدوا فيه 17 يوما، ويقال في التراق أنه من أحد الأماكن اللي جرى استقبالهم بترحاب كبير من قبل أهل القرية».

إحياء المسار يضع الغربية على خريطة السياحة العالمية

وأكد أن أحياء تلك النقطة يضع محافظة الغربية، على أول الطريق لتكون على الخريطة السياحية بالعالمية، حيث إن المكان سابقا كان عشوائيا وبه باعة جائلون ووجهات المحال لم تكن موحدة، وجرى تنسيق ألوان واجهات المحال واليافطات بنفس الشكل الموحد.

شكل المسار يدل على التآلف والتجانس بين المسيحين والمسلمين

وأشار إلى أنه ومنذ بداية المسار وحتى الكنيسة والميدان بنهاية الكنيسة بات المظهر لائقا ويجذب السائحين: «المظهر بيدي شكل روحاني بيدل على التآلف والتجانس بين المسيحين والمسلمين في هذا الوطن، والمكان جميل جدا وبديع، والناس كلها كانت سعيدة ومبسوطة بهذا الافتتاح، لأنه بيعبر عن مدى الأمن والأمان داخل مصر والتوحد بين قطبي المجتمع».