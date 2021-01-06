شركة «كارجاس»: خطة طموحة لإنشاء 400 محطة غاز طبيعي خلال عام 2021

قال المهندس محمد النيل مدير عام تحويل السيارات للعمل بالغاز في شركة «كارجاس»، إنه توجد خطة من أجل التوسع في إنشاء محطات الوقود التي تعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين، وتوجد خطة طموحة لإنشاء من 350 إلى 400 محطة تقدم خدمة الغاز الطبيعي خلال العام الجاري 2021، بجانب العمل في نفس الوقت على تحويل السيارات للعمل بالبنزين دون إلغاء دورة العمل بالبنزين، لتعمل السيارة بنوعي الوقود، ويمكن للشخص التنقل بينهما وهذا ينطبق على السيارات القديمة والسيارات الحديثة الفارهة.

تحويل سيارات السولار للعمل بالغاز

وأضاف مدير عام تحويل السيارات للعمل بالغاز في شركة كارجاس، خلال استضافته في الفقرة الإخبارية لقناة «extra news»، أن معرض تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة يضم أجنحة للسيارات الفارهة من أجل تحويلها للعمل بالغاز، فيمكن تحويل سيارات الدفع الرباعي وغيرها من خلال الشركة، وكذلك تحويل السيارات التي تعمل بالسولار لكي تعمل بالغاز الطبيعي.

توفير 7000 جنيه شهريا

وتابع: «الشركة لديها منظومة متكاملة لتحويل عمل الموتور من السولار إلى الغاز دون إجبار تحويله إلى العمل بالبنزين، مع تحقيق وفرة تقترب من 7000 جنيه شهريا للمواطن، والغاز الطبيعي هو وقود صديق للبيئة والعوادم المنبعثة منه أقل من المنبعثة من وقود البنزين، كما أنه آمن واقتصادي، والمواطنون سيجدون خلال العام الحالي محطات للتموين بالغاز في مختلف محافظات الجمهورية، لأن أغلب الأسئلة التي تتلقاها الشركة حول إمكانية توفير محطات وقود في أماكن متعددة مثل المحطات التي توفر البنزين الموجودة في مناطق مختلفة والأكثر انتشارا على مختلف محافظات الجمهورية».