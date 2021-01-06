تحويل مستشفى بدر الجامعي لعزل كورونا

أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، تحويل مستشفى بدر الجامعي إلى مستشفى عزل كامل للحالات المصابة بفيروس كورونا، تنفيذا للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، و قرار المجلس الأعلى الجامعات بتحويل المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل.

ووجه رئيس جامعة حلوان الشكر للأطقم الطبية العاملة بالجامعة والتي قدمت كل نفيس وغال من أجل الوطن وصحة مواطنيه، لما يقومون به من جهد وعمل وتضحيات من أجل حصار فيروس كورونا وتأمين حياة المرضى والحفاظ على سلامتهم.

وقال الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن المستشفى يحتوى 19 سريرا للرعاية المركزة، و10 أسرة رعاية متوسطة، و20 سريرا داخليا، وبدأت بالفعل استقبال المصابين من المواطنين ومنتسبي الجامعة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن المستشفى يجري العمل به على قدم وساق لتقديم أفضل رعاية طبية للمرضى المصابين.