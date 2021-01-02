جامعة حلوان: ضبط 250 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الفصل الدراسي الأول

كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن مجلس الجامعة شدد منذ الإعلان عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت، وكذلك ارتداء الكمامة لكل شخص يرغب في دخول الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في إطار التشديد على تطبيق الإجراءات تم تحرير ما يقرب من 250 مخالفة متنوعة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة ما يرتبط بعدم ارتداء الكمامة لجميع منتسبي الحرم الجامعي، مشيراً إلى أن العقوبات التي تم توقيها تمثلت في الإنذار والتحذير والفصل لمدة أسبوع حال التكرار، و كذلك توقيع الجزاءات التأديبية لغير الطلاب.

وأكد أن مجلس الجامعة لا يألو جهداً في تطبيق أي إجراءات تحقق السلامة والوقاية الصحية للجميع.

توفير المناهج الدراسية على المنصات التعليمية

وأكد رئيس جمعة حلوان، أن الجامعة ملتزمة بجميع القرارت الرئاسية بشأن تعليق الدراسة وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد الفترة الحالية، لافتاً إلى أن جميع المقررات الدراسية بالكليات المختلفة موجودة على المنصات التعليمية التابعة للجامعة وكذلك المنصات التعليمية الموحدة، وأنه شدد على جميع الكليات بضرورة الرد على جميع استفسارات الطلاب.

وتابع «نجم» أن الجامعة ستبدأ تطبيق التناوب الجزئي للموظفين بنظام الإجازات التبادلية خلال الفترة الحالية، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، مؤكداً أن مجلس الجامعة لايألو جهداً في تطبيق أي قرارات تحقق السلم العام وتحافظ على حياة وصحة المواطنين من الإصابة بأي مرض.