9 إجراءات تتخذها جامعة حلوان لحماية الطلاب من كورونا في الامتحانات

أصدرت جامعة حلوان، اليوم، برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، عدد من الإرشادات لجميع الطلاب المنتسبين للجامعة، والمقيدين للعام الدراسي الحالي 2020، بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر انطلاقها الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل، بعدد من الكليات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة، لمواجهة تفشي مرض فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأوضحت الجامعة التعليمات الآتية:

1ـ في حال وجود أي أعراض مرضية عند الطالب يتوجه مباشرة إلي عيادات مستشفي الطلبة ويتم الكشف عليه في عيادة الاشتباه و عمل الفحوصات الطبية و الأشعة اللازمة.

2ـ يتم صرف العلاج من خلال صيدلية المستشفى.

جامعة حلوان: المتابعة تلفونيا من خلال فريق مختص مع المصابين

3ـ يمنح الطالب أجازة مرضية للعلاج والعزل المنزلي في ضوء الكشف الطبي والتحاليل.

4ـ يتم إرسال الأجازات الطبية معتمده من إدارة المستشفى إلى الكليات المعنية لاحتساب عذر مرضي.

5ـ في فترة الامتحانات يمنح المستحق إجازة مرضية عن الفترة التي يتوجب عزله فيها أثناء العلاج.

6ـ في حالة قيام الطالب بالكشف في مستشفى خارجي أو كونه مخالط لحالة ايجابية في الأسرة، يتم الاطلاع من اللجنة الطبية على التحاليل والأشعة، التأكد من صحة واستحقاق الطالب للأجازة المرضية، ويمنح الطالب أجازة مرضية للعزل حسب الحالة الطبية.

7ـ يتم متابعة الطالب تليفونيا ومن خلال وسائل التواصل أثناء فترة العزل والعلاج من خلال فريق المتابعة و اللجنة الطبية المشكلة داخل المستشفي لتقديم المشورة الطبية و الدعم الطبي و توفير العلاج المطلوب.

8ـ يتم إعادة تقييم حالة الطالب بعد انتهاء فترة العزل للتأكد من زوال المرض و السماح له بإعادة التواجد بالكلية.

9ـ على الطالب مراجعة إدارة الكلية للنظر في إعادة الامتحانات الخاصة به فور شفائه.