محمد سليمان: ظهور تريند «ده هاني» دليل نجاح للمسلسل

قال الفنان محمد سليمان، إن التريند الأخير الذي ظهر باسمه «ده هاني» على موقع التغريدات القصير «تويتر» يستحق نجاحه مخرج العمل وكافة العاملين به بما فيهم الفنان إياد نصار والفنانة أروا جودة: «هاني كان متجوز ومخلف إبن عنده صرع، وتربي ونشئ مع أروا جودة من الصغر وفيه علاقة أسرية، وهي اتجوزت وهو اتجوز، ومراته سابت البيت ومشيت، وجوز أروا كان بيخونها وبيشك فيها، والشك جاي من جواه لأنه اللي بيعمل حاجة غلط».

مشهد ده هاني كان من 3 سنين

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة له عبر «زووم» ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الدراما تخلق حالة غير اعتياديه تستفز المشاهد سواء أكانت تسير في إطارها الجيد أو المستغرب عن المجتمع المصري: «مشهد ده هاني كان من مسلسل هذا المساء من 3 سنين، وعودته فجأه سببه مشاهدة الكثيرون له بعد انتهاء السباق الرمضاني».

الناس اتفرجت على العمل برواقه بعد 3 سنين

وأوضح أن الأعمال الدرامية التي يتم عرضها خارج السباق الدرامي الرمضاني دائما ما تشاهد بشكل أكبر من المسلسلات التي يتم طرحها في الشهر الكريم: «الناس بتسمع وتتفرج بجد، وتعليقي الوحيد أن ظهور المشهد ده على السوشيال ميديا سببه أن الناس اتفرجت عليه برواقه بعد 3 سنين».

وأكد أنه سيظهر في فيلم جديد باسم سحر «النساء»، وبه يتم الحديث عن الروحانيات، ويجري حاليا العمل على مونتاجه، بمشاركة البطولة الفنانة داليا البحيري، كما يعمل أيضا على أحد الأعمال الدرامية الأخرى التي هي خارج المألوف.

وعن أعماله في المواسم المقبلة، أكد أنه لا يحب العمل في موسم رمضان، بل يتركه للصلاة والعبادة ومتابعة أعمال الزملاء، ولكنه يهوى العمل «أوف سيزون»، وهو ما فعله في مسلسل خيط حرير الذي لاقى نجاحا جماهيريًا كبيرًا، لأن العمل خارج الموسم لا يلزم المخرج بموعد عرض محدد، ويجعل طاقم العمل دون استعجال ما ينتج عنه أداء أفضل.