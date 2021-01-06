نادية العراقية.. حاسة بحورية فرغلي لاني زيها ولولا العيلة كنت انتحرت

أعلنت الفنانه نادية العراقيه عبر حسابها بـ"فيسبوك" تضامنها مع الفنانه حورية فرغلي والتي أعلنت مؤخرا إبتعاد الجميع عنها داخل الوسط الفني والتنمر عليها من الجمهور.

وكتبت نادية: "بكيت بجد وانا بسمع محادثه حوريه فرغلي عن جحود البشر تغير الناس لمجرد انها تعرضت لحادث وشكلها اتغير شويه ..ده الواحد عريان عايش وسط ملايين وكأنه في جزيره لوحده..شئ بشع ..علي مستوي الوسط الفني حتي العلاقات الانسانيه شلليه".

واضافت نادية "محدش بيسال الا لو في مصلحه ..انا حسه بيها لاني زيها ..لولا حب الناس والعيله كنت انتحرت قهرا..ربنا معاكي حوريه وبيتي مفتوح ليكي وقلبي..بحبك".

وقد واجهت الفنانه نادية العراقيه هي الأخرى مؤخرا تنمر شديد من الجمهور بسبب ابنائها الثلاثة نيللي ومي وادهم والذين يتمتعوا بجمال فائق، مما أدي للجمهور للتنمر عليها وتشكيك انهم ابنائها.

وقد شنت هجوم في سبتمبر الماضي علي من تنمروا عليها حيث نشرت بوست عبر الفيسبوك قائله: "أيوة دول ولادي ووالدهم، رجعتوا تنشروا صورهم وأقذر تعليقات".

واضافت : "بأي حق تشككوا في النسب يا كلاب، بأي حق تقولوا الفلوس بتحلي، أنتم شفتوا عايشة إزاي، الحسد والقر قعدوني من الشغل".

واختتمت كلامها قائلة: "ماشوفناش فرحة، والأمراض دخلت بيتي، بطلوا قر، أنا أهلي في بغداد ملوك جمال، يعني لو عيالي بعد الشر ماتوا واتحرق قلبي ده يريحكم".

الفنانه فاتن فتحي الشهيره بأسم ناديه العراقيه، عراقيه الأصل وانتقلت للعيش في مصر في التسعينات وتزوجت عميد اسكندراني واستقرت في مصر وانجبت ثلاثة ابناء ادهم ومي ونيللي

شاركت في عدد من الاعمال السينمائية الناحجة والتي جذبت الانظار اليها بخفت ظلها في فيلم "حاحا وتفاحة" حيث جسدت احدي شقيقات حاحا و فيلم "ابو علي" الذي اشتهرت فيه بمقولة "مين فيكو اللي اكل الجبنة".