«الصحة»: لقاح كورونا مجاني لغير القادرين

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إنه تم إطلاق موقع تسجيل للحصول على تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بشكل تجريبي، مؤكدًا أن الحصول على التطعيم اختياري وغير ملزم للمواطنين، وتم إطلاق الموقع بشكل تجريبي لمدة 3 ساعات فقط.

إطلاق الموقع بشكل رسمي غدًا أو بعد غد

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أنه سيتم إطلاق الموقع رسميا غدًا أو بعد غد، كما أن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للفئات المستحقة تباعًا، وهم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام ومرضى الفشل الكلوي، وأصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن، ومرضى القلب والأوعية الدموية، وذلك من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، و نفقة الدولة، والتأمين الصحي.

تسجيل البيانات بالمجان

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن تسجيل البيانات سيكون بالمجان للمواطنين ويتم إضافة التقارير الطبية لمن يسجل على الموقع الحصول على لقاح كورونا، «اللي مش قادر يدفع ثمن لقاح كورونا الدولة تتكفل به من تحيا مصر، ولقاح كورونا مجانا لغير القادرين من خلال صندوق تحيا مصر».