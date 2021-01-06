انتصار السيسي تهنئ المصريين بعيد الميلاد: أعاده الله علينا بالمحبة

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد.

وقالت قرينة الرئيس، خلال تدوينة لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» : «أتقدم بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أعاده الله علينا بالخير والسلامة والمحبة والمزيد من التماسك والترابط على شعب مصر الأصيل، كل عام وأنتم بخير».