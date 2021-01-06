عاجل.. اندلاع أعمال عنف في محيط الكونجرس والشرطة تفرق المتظاهرين

استخدمت الشرطة الأمريكية، الذخيرة غير الحية لتفريق أنصار الرئيس دونالد ترامب الذين احتشدوا قرب مبنى الكونجرس، بعد ما اقتحم المحتجين الحاجز الأمني المقام قرب الكابيتول (مقر السلطة التشريعية في الولايات المتحدة) ودخلوا إلى نطاق المبنى، ورد رجال الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع.

قال مصدر في الكونجرس لـ فوكس نيوز، إنه تم إخلاء مبنى مكتب Cannon House ومكتبة ماديسون بمبنى الكونجرس لفترة وجيزة بسبب تهديد بوجود قنبلة بعد العثور على عدة طرود مشبوهة في المنطقة.

اقترب بعض المتظاهرين من مبنى الكابيتول على الجانب الغربي، والذي اقترب من اختراق السياج الذي أقيم لصد الحشود. تحاول شرطة الكابيتول دفع الناس للعودة. تم إغلاق ساحة الكابيتول بالكامل، حتى أمام الأعضاء الذين يحاولون الدخول إلى القاعة لحضور الجلسة المشتركة للكونجرس.

ودعا الرئيس الأمريكي أنصاره للسير إلى الكونجرس، الذي يشهد انعقاد جلسة التصديق على نتائج الانتخابات التي انتهت بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، قائلا: سأسير معكم وسنذهب معا إلى الكونجرس لتحية السيدات والسادة هناك، نحن نطلب منهم أن يفعلوا الشيء الصحيح، أي أن يصوتوا فقط على الأصوات القانونية، أعرف أنكم ستسيرون سلميا وبروح المواطنة لتسمعوا صوتكم.