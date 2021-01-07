موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة وخطوات الاستعلام عن استحقاقها

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا انتهاء فحص وتحديث البيانات الذين فقدوا أحد الشروط اللازمة للحصول على الدفعة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة وقدرها 500 جنيه، والتي من المقرر أن يتم ضخ الأموال الخاصة بالمستحقين بها في ماكينات الصراف الآلي يوم الأحد الموافق 10 يناير الجاري، على أن يبدأ صرف المستحقين بعد الساعة 2 ظهرا.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات الاستعلام عن استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة وخطوات صرف المنحة، كالتالي:

خطوات الاستعلام عن استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة

- يمكن الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالدخول على الموقع الخاص بالمنحة من هنـــــــا.

- ثم يتم الضغط على أيقونة استعلام حتى يتم إدخال بيانات المشترك المراد الاستعلام عنها.

- ثم يتم إدخال الاسم رباعيًا والبريد الإلكتروني والحالة الاجتماعية، وطريقة التواصل، والمهنة.

- لن تعتمد الحكومة على قاعدة البيانات الخاصة بصرف الدفعات السابقة، مؤكدة أنّ من يستحق فقط سيتم الصرف له.

خطوات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

- وترسل وزارة الاتصالات رسالة نصية لمستحق صرف المنحة على هاتفه الشخصي، قبل ميعاد الصرف بـ48 ساعة، لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، وضمانًا لسلامة المستحقين.

- ثم يقوم المستحق بالتوجه لماكينات الصراف الآلي في الموعد المحدد الذي تم إبلاغه به من خلال الرسالة النصية.

- ويقوم المستحق باستخدام كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى من المنحة.

ولن تعتمد الحكومة على قاعدة البيانات الخاصة بصرف الدفعات السابقة، مؤكدة أنّ من يستحق فقط سيتم الصرف له.

وكانت قد أعلنت الحكومة المصرية من المقرر أن تُصرف المنحة منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.