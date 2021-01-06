عاجل.. اقتحام «الكابيتول» والشرطة تطلب الدفع بعناصر إضافية

اقتحم عدد من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي (مقر السلطة التشريعية في الولايات المتحدة)، وذلك بعد مناوشات مع عناصر الشرطة، وفقا لما نشرته شبكة CNN.

تم إغلاق الأبواب وأرسل تنبيه طارئ من شرطة الكابيتول إلى الجميع، تنص على «نظرًا لتهديد داخلي في المبنى، احتم في أقرب مكتب والتزم الصمت».

وطلبت شرطة الكابيتول الدفع بالمزيد من سلطات تطبيق القانون إضافية للمساعدة، بما في ذلك السلطات الفيدرالية.

وأدان دونالد ترامب جونيور الاحتجاجات المندلعة خارج مقر الكونجرس، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «هذا خطأ وليس ما نحن عليه»، وحث المتظاهرين على التحلي بالسلمية واستخدام حقوق التعديل الأول.

ودعا الرئيس الأمريكي أنصاره للسير إلى الكونجرس، الذي يشهد انعقاد جلسة التصديق على نتائج الانتخابات التي انتهت بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، قائلا: سأسير معكم وسنذهب معا إلى الكونجرس لتحية السيدات والسادة هناك، نحن نطلب منهم أن يفعلوا الشيء الصحيح، أي أن يصوتوا فقط على الأصوات القانونية، أعرف أنكم ستسيرون سلميا وبروح المواطنة لتسمعوا صوتكم.