عاجل.. واشنطن تعلن حظر التجول بسبب أعمال العنف

أصدرت عمدة واشنطن موريل باوزر، قرارا بحظر التجول على مستوى المدينة، وسط استمرار العنف في مبنى الكابيتول (مقر السلطة التشريعية في الولايات المتحدة)، وفقا لما نشره موقع «فوكس نيوز» الأمريكي.

وجرى إجلاء نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، من مبنى الكابيتول، حيث كان هناك لحضور الجلسة المشتركة للكونجرس، وجرى إيقاف تصويت الهيئة الانتخابية مؤقتًا بعد أن اخترق المتظاهرون المبنى.

وجاء ذلك بعد حالة من العنف أمام مبنى الكابيتول الذي اقتحمه عدد من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية الاعتراض على نتائج الانتخابات، وأخلت قوات الأمن عددا من المباني بعد التهديد بوجود قنابل، استخدمت الشرطة الأمريكية، الذخيرة غير الحية لتفريق المتظاهرين بالإضافة إلى القنابل المسيلة للدموع.