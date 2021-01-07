بأمر القانون.. عودة النواب لوظائفهم السابقة بمجرد انتهاء مدة العضوية

تساؤلات عديدة بشأن ماذا يفعل النائب فور انتهاء مدة عضويته، وزادت هذه الأسئلة مع اقتراب اسدال الستارة نهائيا على برلمان 2015، والذي يتبقى في يومين فقط حتى ينتهي رسميا قبل أن ينعقد مجلس النواب الجديد، المقرر عقده الأحد المقبل بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بانضمام النواب المعينين بعد صدور قرار التعيين من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما تستعرضه الوطن في السطور التالية.

بعد البرلمان

وأجاب قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 ، المعدل بقانون مجلس النواب رقم 140 لسنة 2020، على هذه الأسئلة، حيث أكد عودة عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التي يكون قد رُقي إليها، أو إلى أي وظيفة مماثلة لها.

ويتفرغ عضو مجلس النواب، لأعمال مجلس النواب، وذلك إعمالاً بنص الدستور في مادته (103) والتي أقرت تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة قائمة أسماء المعينين بمجلس النواب 2021 بقرار من رئيس الجمهورية، حيث يبلغ عدد النواب المعينين بالقائمة بموجب قانون مجلس النواب 28 نائبا، نصفهم من السيدات، حيث منح القانون رئيس الجمهورية حق تعيين نسبة من أعضاء مجلس النواب، بهدف تمثيل كل أطياف وفئات المجتمع تحت قبة البرلمان، ما يؤثر بالإيجاب على إثراء الحياة النيابية والبرلمانية.

قائمة التعيين

وتحظى الأسماء التي جرى إعلان بعضها بشكل غير رسمي، بخبرات عملية مختلفة في عديد من المجالات سواء في القانون والدين والرياضة والإعلام والهندسة، ونشرت الوطن القائمة الكاملة بأسماء المعينين في مجلس النواب والتي شملت 28 اسما، والتي جاءت كالتالي: (عماد خليل كامل - عادل عبد الفضيل - محمد سعد عوض الله - المستشار إبراهيم الهنيدي - منصف نجيب - درية شرف الدين - حسام غالي- نيفين الطاهري - عبلة الألفي - الشيخ علي جمعة - جمال السعيد - فخري الفقي - محمد عمر الزيات / والد شهيد -محمد زكي أبو حسن - الشيخ سالم مراحيل - دينا إسماعيل - دينا عبد الكريم - إيمان العجوز - هدى عبدالستار - منال هلال - ندى الألفي - فرحة الشناوي - آية مدني - نادية السعدني - جيهان زكي - سحر عطية - كريم سدراك - دينا أحمد إسماعيل).