متظاهرون يقتحمون مبنى الكونجرس الأمريكي والشرطة تتدخل «فيديو»

نجحت قوات الشرطة في إخلاء مجلس الشيوخ من مثيري الشغب، وقال ضابط لشبكة «CNN»، إنهم نجحوا في طردهم بعيدًا عن جناح مجلس الشيوخ بالمبنى، ونحو القاعة المستديرة، وقاموا بإخراجهم من الأبواب الشرقية والغربية لمبنى الكابيتول.

وأظهر مقطع فيديو جرى التقاطه في مبنى الكابيتول الأمريكي، بعض المتظاهرين يكسرون زجاج النافذة ثم يتسلقونها للدخول إلى المبنى.