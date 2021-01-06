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متظاهرون يقتحمون مبنى الكونجرس الأمريكي والشرطة تتدخل «فيديو»

كتب:

نورهان نصرالله
10:56 م | الأربعاء 06 يناير 2021
قوات الامن داخل الكونجرس

قوات الامن داخل الكونجرس

نجحت قوات الشرطة في إخلاء مجلس الشيوخ من مثيري الشغب، وقال ضابط لشبكة «CNN»، إنهم نجحوا في طردهم بعيدًا عن جناح مجلس الشيوخ بالمبنى، ونحو القاعة المستديرة، وقاموا بإخراجهم من الأبواب الشرقية والغربية لمبنى الكابيتول.

وأظهر مقطع فيديو جرى التقاطه في مبنى الكابيتول الأمريكي، بعض المتظاهرين يكسرون زجاج النافذة ثم يتسلقونها للدخول إلى المبنى.

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