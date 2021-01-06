مايكل مورجان: اقتحام الكونجرس أمر غير مسبوق

قال الدكتور مايكل مورجان، الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ما تشهده الولايات المتحدة الأمريكية حاليا لم تشهده من قبل سواء من المؤيدين أو المعارضين، حيث إنه رصد وجود مئات الآلاف من المؤيدين والمعارضين قبيل خطاب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وقاموا بالسير على الأقدام بعد انتهاء الخطاب ليقتحموا مبني الكونجرس: «بعد الخطاب انتقل المتظاهرون سيرا حتى الكونجرس».

دلالات الاقتحام

وأضاف «مورجان»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وبسبب العدد الكبير من المتظاهرين لم تستطع قوات الأمن منعهم من الدخول، وهم باتوا حاليا على بعد خطوات من الغرفة الخاصة بتسجيل ومتابعة الانتخابات الأمريكية: «اقتحام مبنى زي ده ليه دلالات تانية، وده المبنى اللي بيحصل فيه التشريعات، وده هيؤثر بشكل سلبي».

عنف

وتمنى عدم وجود عنف من قبل المتظاهرين خلال الفترة المقبلة، حيث إن كل ما حدث هو اقتحام للمتظاهرين دون حدوث أية أعمال عنف، كما أن مايك بينس يقوم بتنظيم عملية التصديق على الانتخابات وليس له أي سلطة عليها: «الرئيس خرج من جورجيا وقال إن مايك بينس يقدر يغير الوضع ده ولكنه لا يستطيع رفض أصوات المجمع الانتخابي».

أمريكا دولة قانون

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة للقانون، وتوقع أن يسود فيها القانون في نهاية المطاف بالرغم من أعمال الشغب.